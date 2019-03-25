Adalet Bakanı Gül: "Kararsız Vatandaşlarımız Artık 'Maceraya Girecek Halimiz Yok, Tecrübe ve...
1 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "Kararsız vatandaşlarımız artık 'Maceraya girecek halimiz yok, tecrübe ve istikrarın yanındayız' diye güçlü desteğini ifade ediyor"
Adalet Bakanı Gül
: "Kararsız vatandaşlarımız artık 'Maceraya girecek halimiz yok, tecrübe ve istikrarın yanındayız' diye güçlü desteğini ifade ediyor"
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:14 Kaynak: AA
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