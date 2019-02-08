Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: (Kartal'da Çöken Bina) "Olay Anından İtibaren Soruşturma Başlatılmıştır.

Adalet Bakanı Gül: (Kartal'da Çöken Bina) "Olay Anından İtibaren Soruşturma Başlatılmıştır.

28 dakika önce

Adalet Bakanı Gül: (Kartal'da çöken bina) "Olay anından itibaren soruşturma başlatılmıştır.

Adalet Bakanı Gül: ( Kartal'da çöken bina) "Olay anından itibaren soruşturma başlatılmıştır. Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Hiçbir şekilde enkaz bu işin üstünü örtmeyecektir"
-(Kaşıkçı cinayeti) "Türkiye cinayetin örtbas edilmesini önlemiştir"

ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Kartal'da çöken binaya ilişkin, "Olay anından itibaren soruşturma başlatılmıştır. Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Hiçbir şekilde enkaz bu işin üstünü örtmeyecektir. Kim sorumluysa, ihmali olan varsa bunlar soruşturma sonucunda ortaya çıkacaktır" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:37 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



11 Kişinin Ölmesine Neden Olan Binayla İlgili Korkunç İddia: Taşıyıcı Kolonları Kesilmiş Çöken Bina Aynı Aileden 8 Kişiye Mezar Oldu

Kartal'da 45 Saat Sonra Gelen Mucize! Ekipler, Sesin Geldiği Noktaya Odaklandı AK Partili Vekil Ağar, AK Parti'nin Elazığ'da Başkan Adayını Geri Çekeceği İddialarına Cevap Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 13:05:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: (Kartal'da Çöken Bina) "Olay Anından İtibaren Soruşturma Başlatılmıştır.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]