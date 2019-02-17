Adalet Bakanı Gül, Keçiören Osmanlı Halk Pazarında Esnafı Ziyaret Etti
6 dakika önce
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül esnaf ziyaretinden görüntüler Bakan Gül'ün vatandaşlarla sohbeti ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Keçiören Osmanlı Halk Pazarında bulunan esnafları ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:34 Kaynak: AA
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