Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül, Keçiören Osmanlı Halk Pazarında Esnafı Ziyaret Etti

Adalet Bakanı Gül, Keçiören Osmanlı Halk Pazarında Esnafı Ziyaret Etti

6 dakika önce

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül esnaf ziyaretinden görüntüler Bakan Gül'ün vatandaşlarla sohbeti ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Keçiören Osmanlı Halk Pazarında bulunan esnafları ziyaret etti.

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül esnaf ziyaretinden görüntüler
Bakan Gül'ün vatandaşlarla sohbeti ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Keçiören Osmanlı Halk Pazarında bulunan esnafları ziyaret etti. Bakan Gül'e Keçiören Belediyesi Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok ve AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:34 Kaynak: AA

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