Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Kendi çocuğunu görmek için çocuk icralık mı olur?
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Adalet Bakanı Gül: "Kendi çocuğunu görmek için çocuk icralık mı olur?

1 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "Kendi çocuğunu görmek için çocuk icralık mı olur?

Adalet Bakanı Gül:
Adalet Bakanı Gül: "Kendi çocuğunu görmek için çocuk icralık mı olur? Bunu da kaldırıcı bir düzenlemeyi yapıyoruz. Daha insani bir çalışmayı da tamamladık, Meclisimiz takdir edecektir."
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:06 Kaynak: AA
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