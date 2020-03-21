Adalet Bakanı Gül, kız kardeşi vefat eden Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diledi - Son Dakika

Bakan Gül, Twitter 'dan paylaştığı taziye mesajında, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Fikriye Dalgıç hanımefendiye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı