Adalet Bakanı Gül, kız kardeşi vefat eden Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diledi - Son Dakika

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Adalet Bakanı Gül, kız kardeşi vefat eden Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diledi
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulundu.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulundu.
Bakan Gül, Twitter'dan paylaştığı taziye mesajında, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Fikriye Dalgıç hanımefendiye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:04 Kaynak: AA
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