Adalet Bakanı Gül, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay'la görüştü
1 saat önce
Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından kabul edildi.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:45 Kaynak: AA
Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından kabul edildi.
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