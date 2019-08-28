Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay'la görüştü
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Adalet Bakanı Gül, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay'la görüştü

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından kabul edildi.

Adalet Bakanı Gül, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay'la görüştü, System.String[]
Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından kabul edildi.
Abdülhamit Gül, Türkiye, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:45 Kaynak: AA
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