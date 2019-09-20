Adalet Bakanı Gül: "KKTC'nin istikrar ve refanı Türkiye'nin istikrar ve refahından farklı...
41 dakika önce
Adalet Bakanı Gül: "KKTC'nin istikrar ve refanı Türkiye'nin istikrar ve refahından farklı görmüyoruz"ANKARA - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül "Kıbrıs'ta Son Söz" paneline katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:59 Kaynak: İHA
Adalet Bakanı Gül: "KKTC'nin istikrar ve refanı Türkiye'nin istikrar ve refahından farklı görmüyoruz"
ANKARA - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül " Kıbrıs'ta Son Söz" paneline katıldı.
Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda Rumları uyardı: Türk kıta sahanlığında arama yapılmayacak Rusya'dan Türkiye'ye ortaklaşa uçak üretme teklifi Ünlü anket şirketi vatandaşlara sordu: Babacan'a mı yoksa Davutoğlu'na mı oy verirsiniz? UEFA ülke sıralamasında geriledik! Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike