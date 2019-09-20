Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "KKTC'nin istikrar ve refanı Türkiye'nin istikrar ve refahından farklı...
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Adalet Bakanı Gül: "KKTC'nin istikrar ve refanı Türkiye'nin istikrar ve refahından farklı...

41 dakika önce

Adalet Bakanı Gül: "KKTC'nin istikrar ve refanı Türkiye'nin istikrar ve refahından farklı görmüyoruz"ANKARA - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül "Kıbrıs'ta Son Söz" paneline katıldı.

Adalet Bakanı Gül: "KKTC'nin istikrar ve refanı Türkiye'nin istikrar ve refahından farklı görmüyoruz"

ANKARA - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül " Kıbrıs'ta Son Söz" paneline katıldı.

Adalet Bakanı Gül: KKTC'nin istikrar ve refanı Türkiye'nin istikrar ve refahından farklı...

Abdülhamit Gül, Türkiye, Kıbrıs, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:59 Kaynak: İHA
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