Adalet Bakanı Gül: "KKTC'nin istikrar ve refanı Türkiye 'nin istikrar ve refahından farklı görmüyoruz"

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Ünlü anket şirketi vatandaşlara sordu: Babacan'a mı yoksa Davutoğlu'na mı oy verirsiniz?