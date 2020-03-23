Adalet Bakanı Gül korona virüs salgınına yönelik alınan yeni tedbirleri açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Adalet Bakanı Gül korona virüs salgınına yönelik alınan yeni tedbirleri açıkladı - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül korona virüs salgınına yönelik alınan yeni tedbirleri açıkladı

6 saat önce

Adalet Bakanı Gül korona virüs salgınına yönelik alınan yeni tedbirleri açıkladı "Adliyelerde ve Bölge Adliye Mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim ve savcı ile yürütülebileceği şekilde nöbet sistemine geçilmesine karar verilmiştir.

Adalet Bakanı Gül korona virüs salgınına yönelik alınan yeni tedbirleri açıkladı

"Adliyelerde ve Bölge Adliye Mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim ve savcı ile yürütülebileceği şekilde nöbet sistemine geçilmesine karar verilmiştir. HSK, almış olduğu bu kararla artık daha önce idari izinlerde ve bayramlarda yürüttüğü uygulama pratiğini devreye sokmuştur, tutuklu ve acele işler dışında ikinci bir duyuruya kadar esnek çalışma dönemi başlamıştır"

"Bakanlığımız ve Türkiye Noterler Birliği ortak uygulamasıyla noterliklerde bir gün tek noterliklerin bir gün çift noterliklerin çalışmasına karar verilmiştir. Yani yarından itibaren artık burada da nöbet sistemiyle hizmet verilecektir"

ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Adliyelerde ve Bölge Adliye Mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim ve savcı ile yürütülebileceği şekilde nöbet sistemine geçilmesine karar verilmiştir. HSK, almış olduğu bu kararla artık daha önce idari izinlerde ve bayramlarda yürüttüğü uygulama pratiğini devreye sokmuştur, tutuklu ve acele işler dışında ikinci bir duyuruya kadar esnek çalışma dönemi başlamıştır" dedi.

Adalet Bakanı Gül'ün başkanlığında Dikmen Hakimevi'nde adalet hizmetlerinde korona virüsüne yönelik alınacak tedbirlerle ilgili ikinci koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ve Bakan Yardımcıları Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş da katıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Gül, tüm dünyanın korona virüs nedeniyle olağanüstü günlerden geçtiğini söyledi. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm paydaşlarla korona virüse yönelik tedbirleri büyük bir titizlikle aldığını kaydeden Gül, "Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça asla dışarıya çıkmamalı. 65 yaş üstü vatandaşlarımız da bu tedbirlere dikkat etmeli. Karantina sürelerine uymayanlara cezai yaptırımlar uygulanmakta. Bu tedbirler hepimiz sağlığı için. 'Hayat eve sığar' diyoruz. Risk almayalım, evimizde kalalım. Birlikte bu sorunu da aşacağız. Biz büyük bir millet, büyük bir devletiz" diye konuştu.

"Tekraren söylemek isterim ki cezaevlerinde pozitif bir vakaya rastlanılmamıştır"

Korona virüse karşı adalet hizmetlerinde alınan tedbirlere ilişkin ikinci toplantıyı gerçekleştirdiklerini anımsatan Gül, "Özellikle 7 milyon metrekarelik açık ve kapalı alanlarda dezenfekte çalışmaları yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Ayrıca rink araçlarımız, servis araçlarımız, denetimli serbestlik bürolarımız da dezenfekte edilmiştir. Tekraren söylemek isterim ki cezaevlerinde pozitif bir vakaya rastlanılmamıştır. Yeni gelen tutuklu ve hükümlülere anında sağlık kontrolü yapılmaktadır. En ufak belirti gösterenler derhal hastaneye sevk edilmektedir. Yurt dışı hikayesi, öyküsü olup olmadığına ilişkin de incelemeler yapılmaktadır. Böyle bir durum varsa kuruma alınmadan izolasyona gönderilmektedir. Ceza infaz kurumlarının tamamında her türlü ateş ölçer, el dezenfektanı gibi tüm malzemeler, maskeler tedarik edilmiş durumdadır. Bildiğiniz gibi denetim serbestlik kapsamındaki toplu faaliyetleri askıya aldık. Tutuklu ve hükümlülerin yakınları endişelenmesinler. Ertelenen görüş ve ziyaret hakları kalıcıdır, saklıdır" şeklinde konuştu.

Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Adliyelerde de her türlü tedbir yerine getirilmektedir. Bu çerçevede davalarla ilgili süreçlerinde UYAP üzerinden yürütüldüğünü hatırlatmak isterim. Cumhurbaşkanımızın kararıyla infaz, icra ve haciz takipleri 30 Nisan'a kadar ertelenmiştir. Bu karar Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Yeni icra takipleri alınmayacak. Bu tedbirlerin temel amacı adliyelerdeki yoğunluğun azalması ve bu salgının bir başkasına bulaşma riskinin ortaya kaldırmasına yönelik tedbirlerdir. Bugün de yine adliyelerde ve Bölge Adliye Mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim ve savcı ile yürütülebileceği şekilde nöbet sistemine geçilmesine karar verilmiştir. HSK, almış olduğu bu kararla artık daha önce idari izinlerde ve bayramlarda yürüttüğü uygulama pratiğini devreye sokmuştur, tutuklu ve acele işler dışında ikinci bir duyuruya kadar esnek çalışma dönemi başlamıştır. Adli hizmetler durdurulmamıştır. Sadece yaşanan salgınlar çerçevesinde HSK ve Bakanlığımız hem Bilim Kurulu hem Sağlık Bakanlığı hem de Cumhurbaşkanımız tarafından alınan genelgelerin uygulanması adına vatandaşlarımızın sağlığı için tedbirleri almıştır. Bu çerçevede de adliyedeki yoğunluklar azalacak. Tüm duruşmaların ertelenmesi gibi genel çalışmalar üzerine de görüşleri aldık. Bu konuda da herhangi bir mağduriyet yaşanmaması ve mağduriyetlerin giderilmesi için bir değerlendirme yaptık."

"Yarından itibaren noterliklerde nöbet sistemiyle hizmet verilecektir. "

Noterlerde çok yoğun insan sirkülasyonu olduğu belirten Gül, "Fiziki mekanda da bu hastalığın vatandaşlarımıza zarar verme riskini ortadan kaldırmak adına Bakanlığımız ve Türkiye Noterler Birliği ortak uygulamasıyla noterliklerde bir gün tek noterliklerin bir gün çift noterliklerin çalışmasına karar verilmiştir. Yani yarından itibaren artık burada da nöbet sistemiyle hizmet verilecektir. Yani yarın tek sayılı noterlikler açık olacak, diğer gün çift sayılı noterlikler hizmet verecek. Buradan tüm vatandaşlarımızdan istirhamımız lütfen acil olmayan hiçbir noterlik işlemi için noterliklere gitmeyelim. Tüm işlemlerin telafisi olabilir ama sağlıkla ilgili tedbir almazsak bunun telafisi olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gül korona virüs salgınına yönelik alınan yeni tedbirleri açıkladı

Abdülhamit Gül, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:55 Kaynak: İHA

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