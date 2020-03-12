Adalet Bakanı Gül: "Korona virüse karşı Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adalet Bakanı Gül: 'Korona virüse karşı Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık. - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "Korona virüse karşı Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık.

6 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "Korona virüse karşı Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık.

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "Korona virüse karşı Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun değerlendirmeleri doğrultusunda acil eylem planımızı sürekli güncelleyip titizlikle uyguluyoruz." - ANKARA

Abdülhamit Gül, Koronavirüs, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:52 Kaynak: İHA
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