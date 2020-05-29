Adalet Bakanı Gül, Koronavirüs Koordinasyon Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül, Koronavirüs Koordinasyon Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı Açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle cezaevlerinde ertelenen kapalı görüşlerin 1 Haziran'dan itibaren başlayacağını bildirdi.

Adalet Bakanı Gül, Koronavirüs Koordinasyon Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı Açıklaması, System.String[]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle cezaevlerinde ertelenen kapalı görüşlerin 1 Haziran'dan itibaren başlayacağını bildirdi.

Gül, adalet hizmetlerinde Kovid-19'a karşı alınacak tedbirlerle ilgili video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından açıklama yaptı, normalleşme sürecinde alınacak tedbirleri anlattı.

27 Mayıs darbesinin hatırlandığı bir haftanın yaşandığını belirten Gül, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle andı, milletin dünya durdukça bu demokrasi kahramanlarını, milletin adamlarını her zaman hayırla anmaya devam edeceğini söyledi. Bakan Gül, "Bilge kral Aliya'nın deyimiyle biz rengi değil, insanı görüyoruz. Bu vesileyle dün ABD'de bir polisin sırf renginden dolayı bir insanı boğarak öldürmesini hayretle, esefle, nefretle karşılıyoruz, en ağır şekilde kınıyoruz. Yine 27 yıl önce bugün Almanya'nın Solingen kentinde ırkçı, menfur bir saldırıyla hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acısını da bir kez daha yüreğimizde hissediyor, onları rahmetle anıyoruz." şeklinde konuştu.

Adalet hizmetlerinde koronavirüs tedbirlerinin konuşulmaya başlanmasının üzerinden 2,5 ay geçtiğini ifade eden Gül, ilk başlarda tedbirlerin yoğunluğunun konuşulduğunu, bugün ise tedbirlerin esnetilmesiyle ilgili normale geçiş sürecini konuşur hale geldiklerini belirtti.

Adalet Bakanı Gül, "Dünyanın pek çok ülkesinin aksine, Türkiye virüse teslim olmadı, kontrolü hiç kaybetmedi. Her kurumda olduğu gibi Adalet kurumu da süreci anbean yönetmektedir. Tüm bu tedbirler, Bilim Kurulunun belirlediği çerçevede devam etmekte, genişlemekte ve daraltılmaktadır." dedi.

"Kamu davasının açılması işlemleri başlayacak"

Hakimler ve Savcılar Kurulunun da kademeli normalleşme kararlarını ve yeni çalışma takvimini yargı teşkilatına duyurduğunu dile getiren Abdulhamit Gül, 1 Haziran Pazartesi günü itibariyle yargı alınına ilişkin bazı tedbirlerin esnetileceğini bildirdi. Gül, şöyle devam etti:

"İddianamelerin açılması ve kamu davasının açılması işlemleri pazartesi günü itibarıyla açılacaktır, normale dönecektir. Böylece iddianamenin düzenlenmesi, iddianamenin kabulü işlemleri 1 Haziran itibarıyla başlamış olacaktır. Yine pazartesi bölge adliye, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde yargısal faaliyetler başlayacaktır. 16 Haziran itibarıyla tüm duruşmalar ve Cumhurbaşkanı kararıyla durdurulan tüm süreler de başlamış olacak, icralar, itiraz, temyiz gibi işlemlere ilişkin süreler başlayacaktır. Hakimlik ve savcılık yazılı sınavında başarılı olanların mülakatlarına da 15 Haziran itibarıyla başlıyoruz."

Cezaevlerindeki tedbirler

Ceza infaz kurumlarındaki tedbirlere de değinen Bakan Gül, süreci fedakarlık ve başarıyla yürüten tüm infaz koruma memurları, personel, kurum idarecileri ve denetimli serbestlik müdürlüklerine teşekkür etti. Cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresi ve kapsamının, yine Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda devam edeceğini ifade eden Gül, "Bu çerçevede, Bilim Kuruluyla da yapılan görüşmeler çerçevesinde, 1 Haziran'dan itibaren kapalı görüşler yapılmaya başlanacaktır. Görüş hakkını kullanamayan hükümlü ve tutuklular ilave görüş hakkına sahip olacaklar. Ceza infaz kurumlarına ilişkin aldığımız tüm tedbirleri titiz bir şekilde uygulamaya ve bu tedbirleri sürdürmeye devam edeceğiz. Tüm bu tedbirler, tutuklu ve hükümlüler ile kurum personelimizin sağlığı içindir." diye konuştu.

"Duruşma salonlarının sağlık koşullarına uygun olarak steril hale getirilecek"

Kovid-19 salgını sonrası normalleşme sürecinde adliyelerde ve cezaevlerinde alınacak tedbirlere ilişkin kılavuzların hazırlandığını bildiren Gül, Sağlık Bakanlığının da uygun bulduğu kılavuzların ilgili yerlere gönderildiğini belirtti. "Mesafe, maske, temizlik" kuralının adliyelerde de titizlikle uygulanacağını vurgulayan Gül, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Adliyelere girişte ateş ölçümü yapılacak, ateşi 38 dereceyi geçenler sağlık kurumuna yönlendirilecek. Adliyelere girecek kişi ve duruşma salonuna alınacak izleyici sayıları sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak belirlenecek. Duruşmaların farklı günlerde veya gün içinde farklı saatlere yayılması, böylece yığılmaların önlenmesi de planlanmış çalışmalar arasındadır. Adliyelerin ve duruşma salonlarının sağlık koşullarına uygun olarak steril hale getirilmesi, sosyal mesafe kuralına uyulması, duruşma öncesi ve sonrasında salonların havalandırılması gibi tedbirler titizlikle uygulanacaktır."

Avukatlar ile vatandaşlara Ulusal Yargı Bilişim Sisteminin (UYAP) işlem kolaylığı sunan imkanları kullanmalarını tavsiye eden Gül, avukatların UYAP üzerinden yapabileceği sorguları artırmaya yönelik de çalışmalar yapılacağını bildirdi.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin (SEGBİS) kullanıma ilişkin önerilerde bulunduğunu aktaran Gül, SEGBİS dışında alternatifler üzerinde durulduğunu, davalarda, icra işlemlerinde ve cezaevlerinde görüntülü, dijital imkanların kullanılmasıyla ilgili de kanuni ve teknik çalışmalara hız verildiğini aktardı.

Abdulhamit Gül, cezaevlerinde hükümlü ve tutukluların yakınlarıyla görüntülü görüşmesine ilişkin de çalışma yapıldığını, pilot uygulamalara başlanacağını, cezaevlerindeki sayımlarda da dijital imkanların kullanılacağını bildirdi.

Hukukun, özgürlüklerin teminatı, huzurun garantisi olduğuna dikkati çeken Gül, normalleşme sürecinde de çalışmaların titizlikle yürütüleceğini belirtti.

Bugün itibarıyla cuma namazlarının yeniden camilerde kılınmaya başlandığını hatırlatan Gül, "Rabbim bizleri, milletimizi cumasız bırakmasın." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Gül, İstanbul'un fethinin 567. yılını kutladı, Fatih Sultan Mehmet ve şehitleri andı.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 01:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül, Koronavirüs Koordinasyon Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Burhan Kuzu, Burhan Kuzu, "Sizi uyuşturucu baronu Zindaşti ile kim tanıştırdı?" sorusuna yanıt verdi         
19:40
Burak Yılmaz'ın antrenman ile ilgili yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı Burak Yılmaz'ın antrenman ile ilgili yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı         
19:39
Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi         
19:19
Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak         
19:12
Bolivyalı futbolcu Guzman, babası ve amcası gibi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Bolivyalı futbolcu Guzman, babası ve amcası gibi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
18:36
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak özel kreş ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirler belirlendi Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak özel kreş ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirler belirlendi         
18:26
İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor         
18:22
Son Dakika: BDDK, müşteri şikayetleri üzerine 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası kesti Son Dakika: BDDK, müşteri şikayetleri üzerine 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası kesti         
18:21
300 bin dolarlık lüks aracıyla kaza yapan PSG'li kaleci Bulka ölümden döndü 300 bin dolarlık lüks aracıyla kaza yapan PSG'li kaleci Bulka ölümden döndü         
18:10
Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk sondajını 15 Temmuz'da yapacak Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk sondajını 15 Temmuz'da yapacak         
18:00
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi         
17:43
Twitter, Donald Trump'ın ardından Beyaz Saray'ın tweetini de engelledi Twitter, Donald Trump'ın ardından Beyaz Saray'ın tweetini de engelledi         
17:32
İsrail Başbakanı Netanyahu: Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak edeceğiz İsrail Başbakanı Netanyahu: Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak edeceğiz         
17:25
Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı! İşte dikkat çeken özellikleri Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı! İşte dikkat çeken özellikleri         
17:19
Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı         
17:17
Güney Kore'de koronavirüs vakaları artışa geçti, okullar yeniden kapatıldı Güney Kore'de koronavirüs vakaları artışa geçti, okullar yeniden kapatıldı         
17:17
Hamile kadını hastaneye götürmediği iddia edilen taksi şoförü konuştu: Doğum taksinin içinde oldu Hamile kadını hastaneye götürmediği iddia edilen taksi şoförü konuştu: Doğum taksinin içinde oldu         
17:08
15 bin kişilik camide sosyal mesafe kısıtlaması nedeniyle 750 kişi ile cuma namazı kılındı 15 bin kişilik camide sosyal mesafe kısıtlaması nedeniyle 750 kişi ile cuma namazı kılındı         
17:07
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi         
17:01
Doğum yaptığı gerekçesiyle taksiden indirilen kadının ailesine yardım yapılacak Doğum yaptığı gerekçesiyle taksiden indirilen kadının ailesine yardım yapılacak         
16:57
Meteor düşmesi olduğu sanılan doğa olayı, Batman'da böyle kameralara yansıdı Meteor düşmesi olduğu sanılan doğa olayı, Batman'da böyle kameralara yansıdı         
16:49
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma         
16:43
Borussia Dortmund'da Haaland, Paderborn karşısında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak Borussia Dortmund'da Haaland, Paderborn karşısında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak         
16:39
Gaziantep Futbol Kulübü 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı Gaziantep Futbol Kulübü 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı         
16:31
Gözaltına alınmak istemeyen hükümlü üzerine tiner dökerek kendini ateşe verdi Gözaltına alınmak istemeyen hükümlü üzerine tiner dökerek kendini ateşe verdi         
16:29
Hindistan'da bir rahip, koronavirüsün sona ermesi için bir kişiyi kurban etti Hindistan'da bir rahip, koronavirüsün sona ermesi için bir kişiyi kurban etti         
16:24
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak         
16:07
ABD'de polisler şimdi de Los Angeles'ta bir siyahiyi defalarca yumrukladı ABD'de polisler şimdi de Los Angeles'ta bir siyahiyi defalarca yumrukladı         
16:06
Çekirge istilasına karşı son çare: Gürültü yapın, şehri geçip giderler Çekirge istilasına karşı son çare: Gürültü yapın, şehri geçip giderler         
16:05
Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı         
15:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2020 20:03:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adalet Bakanı Gül, Koronavirüs Koordinasyon Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]