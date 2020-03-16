Adalet Bakanı Gül, koronavirüs tedbirleri kapsamında 60 yaş üstü hakim ve savcıların idari izinli... - Son Dakika

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Adalet Bakanı Gül, koronavirüs tedbirleri kapsamında 60 yaş üstü hakim ve savcıların idari izinli...
6 saat önce
Adalet Bakanı Gül, koronavirüs tedbirleri kapsamında 60 yaş üstü hakim ve savcıların idari izinli sayılacağını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:18 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Gül, koronavirüs tedbirleri kapsamında 60 yaş üstü hakim ve savcıların idari izinli sayılacağını bildirdi.
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