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Adalet Bakanı Gül, koronavirüs tedbirleri kapsamında, "nöbetçi noterlik" uygulamasının yeni bir...
6 saat önce
Adalet Bakanı Gül, koronavirüs tedbirleri kapsamında, "nöbetçi noterlik" uygulamasının yeni bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:22 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Gül, koronavirüs tedbirleri kapsamında, "nöbetçi noterlik" uygulamasının yeni bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı.
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