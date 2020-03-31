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Adalet Bakanı Gül: "(Koronavirüs tedbirleri) Türkiye'deki adliyelerde insan sirkülasyonu yüzde...
6 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "(Koronavirüs tedbirleri) Türkiye'deki adliyelerde insan sirkülasyonu yüzde 95'in üzerinde azaldı.
Adalet Bakanı Gül: " (Koronavirüs tedbirleri) Türkiye'deki adliyelerde insan sirkülasyonu yüzde 95'in üzerinde azaldı."
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 11:36 Kaynak: AA
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