Adalet Bakanı Gül: "Koronavirüse karşı Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül: 'Koronavirüse karşı Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık. - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "Koronavirüse karşı Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık.

6 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "Koronavirüse karşı Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık.

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "Koronavirüse karşı Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Acil eylem planımızı sürekli güncelleyip titizlikle uyguluyoruz."

Abdülhamit Gül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:46 Kaynak: AA
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