Adalet Bakanı Gül, koronavirüse karşı yeni tedbirleri açıklayacak - Son Dakika

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Adalet Bakanı Gül, koronavirüse karşı yeni tedbirleri açıklayacak
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlıkta düzenleyeceği basın toplantısıyla yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik alınacak önlemleri açıklayacak.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:32 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlıkta düzenleyeceği basın toplantısıyla yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik alınacak önlemleri açıklayacak.
Bakan Gül, saat 14.00'te bakanlıkta adliye, cezaevi ve noterliklerde alınması kararlaştırılan yeni tedbirlere ilişkin bilgi verecek.
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