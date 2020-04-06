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Adalet Bakanı Gül: "(Kovid-19'la bağlantılı) Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 66 ilde 750 kişi...
6 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "(Kovid-19'la bağlantılı) Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 66 ilde 750 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Adalet Bakanı Gül: "(Kovid-19'la bağlantılı) Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 66 ilde 750 kişi hakkında soruşturma başlatıldı."
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 02:54 Kaynak: AA
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