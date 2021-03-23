Adalet Bakanı Gül: "Magazin uğruna, reyting uğruna aileyi ve kadını malzeme edenleri en ağır şekilde, şiddetle kınıyorum." - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "Magazin uğruna, reyting uğruna aileyi ve kadını malzeme edenleri en ağır şekilde, şiddetle kınıyorum."

23.03.2021 14:27
Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "Magazin uğruna, reyting uğruna aileyi ve kadını malzeme edenleri en ağır şekilde, şiddetle kınıyorum.

Adalet Bakanı Gül: "Magazin uğruna, reyting uğruna aileyi ve kadını malzeme edenleri en ağır şekilde, şiddetle kınıyorum."

Abdülhamit Gül, Reyting, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Gül: 'Magazin uğruna, reyting uğruna aileyi ve kadını malzeme edenleri en ağır şekilde, şiddetle kınıyorum.' - Son Dakika


Son Dakika

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ŞU AN BURADASINIZ: Adalet Bakanı Gül: "Magazin uğruna, reyting uğruna aileyi ve kadını malzeme edenleri en ağır şekilde, şiddetle kınıyorum." - Son Dakika
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