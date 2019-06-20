Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Mahkeme hukuk çerçevesinde yargılamayı yapmıştır.
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Adalet Bakanı Gül: "Mahkeme hukuk çerçevesinde yargılamayı yapmıştır.

49 dakika önce

Adalet Bakanı Gül: "Mahkeme hukuk çerçevesinde yargılamayı yapmıştır.

Adalet Bakanı Gül:
Adalet Bakanı Gül: "Mahkeme hukuk çerçevesinde yargılamayı yapmıştır. Darbecilerin ortadan kaldırmaya çalıştığı anayasa, hukuk bugün onlar için de uygulanmış ve hak edenin hak ettiği cezayı aldığı bir karar, yargılama olmuştur."
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:22 Kaynak: AA
Abdülhamit Gül, Güncel
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