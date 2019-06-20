Adalet Bakanı Gül: "Mahkeme hukuk çerçevesinde yargılamayı yapmıştır.

Adalet Bakanı Gül: "Mahkeme hukuk çerçevesinde yargılamayı yapmıştır.

Adalet Bakanı Gül: "Mahkeme hukuk çerçevesinde yargılamayı yapmıştır. Darbecilerin ortadan kaldırmaya çalıştığı anayasa, hukuk bugün onlar için de uygulanmış ve hak edenin hak ettiği cezayı aldığı bir karar, yargılama olmuştur."

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