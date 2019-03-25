Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "(Mansur Yavaş'ın Vergi Kaçırdığı İddiası) Elbette Ankaralılar Takdir Edecektir.

Adalet Bakanı Gül: "(Mansur Yavaş'ın Vergi Kaçırdığı İddiası) Elbette Ankaralılar Takdir Edecektir.

1 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "(Mansur Yavaş'ın vergi kaçırdığı iddiası) Elbette Ankaralılar takdir edecektir.

Adalet Bakanı Gül:
Adalet Bakanı Gül: "( Mansur Yavaş'ın vergi kaçırdığı iddiası) Elbette Ankaralılar takdir edecektir. Hukuk bir tarafa, siyaseten ahlaki olarak Ankaralıların sorularına cevap vermeniz gerekir ama bu sorulara cevap bulunamamıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:32 Kaynak: AA

Abdülhamit Gül, Mansur Yavaş, Güncel
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