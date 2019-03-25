Adalet Bakanı Gül: "(Mansur Yavaş'ın Vergi Kaçırdığı İddiası) Elbette Ankaralılar Takdir Edecektir.
1 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "(Mansur Yavaş'ın vergi kaçırdığı iddiası) Elbette Ankaralılar takdir edecektir.
Adalet Bakanı Gül
: "( Mansur Yavaş
'ın vergi kaçırdığı iddiası) Elbette Ankaralılar takdir edecektir. Hukuk bir tarafa, siyaseten ahlaki olarak Ankaralıların sorularına cevap vermeniz gerekir ama bu sorulara cevap bulunamamıştır."
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:32 Kaynak: AA
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