Üye Girişi
Son dakika: Adalet Bakanı Gül, Meclis'te "kadına yönelik şiddetle mücadele" sunumu yaptı (2) - Son Dakika

Son dakika: Adalet Bakanı Gül, Meclis'te "kadına yönelik şiddetle mücadele" sunumu yaptı (2)

08.06.2021 15:59

Son dakika habere göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bir kadına yöneltilen şiddet, esasen toplumun bütününe yöneltilmiş bir şiddettir, bir tehdittir, bir tehlikedir;

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bir kadına yöneltilen şiddet, esasen toplumun bütününe yöneltilmiş bir şiddettir, bir tehdittir, bir tehlikedir; dolayısıyla şiddeti sadece o kadın bağlamında, bir vaka bağlamında ele almamak lazım, toplumun ortak meselesi olarak değerlendirmemiz daha sağlıklı bir sonuç otaya çıkarmaktadır." dedi.

Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık başkanlığında toplandı.

Bakan Gül, komisyonda, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" başlıklı sunumunda, kadına karşı şiddetin; ırk, din, dil, coğrafi sınır, eğitim durumu, ekonomik gelişmişlik fark etmeksizin tüm dünyada görülen bir sorun olduğunu belirtti.

Anayasanın da işaret ettiği gibi başta yaşam hakkının korunması olmak üzere kişinin maddi ve manevi varlığının korunmasının temel bir hak olduğuna dikkati çeken Gül, "Bu yönüyle kadına yönelik şiddetle mücadele bizim için aynı zamanda bir insan hakkı mücadelesidir. Bu doğrultuda şiddetle mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de yarın da sıfır tolerans ilkesiyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Şiddete hiçbir tahammülümüzün olmadığını ve şiddetle mücadelemizin kesintisiz devam edeceğini dile getirmek isterim. Bu konu bizim için bir istatistik mesele değildir. Bir kadın bile şiddete maruz kalsa, şiddet mağduru olsa niçin o kadın şiddete maruz kalmıştır, 'Bir kadına bile şiddeti önleyemedik.' meselesiyle olaya baktığımızı, bakacağımızı ifade etmek isterim." diye konuştu.

Kadına karşı şiddetle mücadelede, şiddeti doğuran sebeplerin ortadan kaldırılmasının öncelikli mesele olması gerektiğini vurgulayan Gül, "Şiddet, esasen neden değil, sonuçtur. Şiddetle, o şiddet doğmadan mücadele politikaların yürütülmesi ve şiddeti önleyici mekanizmaların öncelenmesi sayesinde daha başarılı neticeler alınacağı muhakkaktır." dedi.

Kişiyi şiddete iten sebeplerin eğitimsizlik, psikolojik sorunlar, ayrılık sürecindeki gerginlik, bağımlılık yapan maddeler gibi geniş bir yelpazeye yayıldığını dile getiren Gül, şiddet eylemlerinin önüne geçebilmenin en etkili yolunun, önleyici faaliyetler olduğunu bildirdi.

Gül, bütün çabalara karşın eğer şiddet vuku bulmuşsa yargının gereken cevabı hızlı ve adil biçimde verdiğini belirterek "Eylemin niteliğine göre bu cevap, şiddet uygulayanın bazı yükümlülüklere tabi olması, etkili koruma tedbirlerine hükmedilmesi ve şiddet uygulayanın cezalandırılması şeklinde görülmelidir. Buna ek olarak onarıcı adalet kapsamında şiddet mağdurlarının yaralarının sarılması, yargısal süreçte ve toplumsal yaşamda yalnız kalmamalarının sağlanmasına yönelik politikalar da geliştirdik. Kadına şiddet suçu işleyen faillerin ıslahına ilişkin politika ve uygulamaları geliştirdik ve uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

"Şiddet olgusu sadece mağdurlar üzerinde bıraktığı etkiyle ölçülemez"

Şiddeti önlemenin tek başına yargının işi olmadığını belirten Gül, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şiddet olgusu sadece mağdurlar üzerinde bıraktığı etkiyle de ölçülemez. Şiddet, toplumsal dokuyu etkilemekte, toplumsal güveni de zedelemektedir. Bir kadına yöneltilen şiddet, esasen toplumun bütününe yöneltilmiş bir şiddettir, bir tehdittir, bir tehlikedir; dolayısıyla şiddeti sadece o kadın bağlamında, bir vaka bağlamında ele almamak lazım, toplumun ortak meselesi olarak değerlendirmemiz daha sağlıklı bir sonuç otaya çıkarmaktadır. Kadına yönelik şiddetle etkin mücadele için ne gerekiyorsa; kanunsa kanun, gerekirse anayasayı değiştirmek gerekiyorsa, bir kadının daha şiddete uğramaması için o konuda da her türlü çabayı göstereceğiz, gösterdik, bundan sonra da aynı yaklaşımı sürdüreceğiz. Yeter ki kadına yönelik şiddeti önleyici, engelleyici bir netice alalım."

Son dakika: Adalet Bakanı Gül, Meclis'te kadına yönelik şiddetle mücadele sunumu yaptı (2)
Son dakika: Adalet Bakanı Gül, Meclis'te kadına yönelik şiddetle mücadele sunumu yaptı (2)
Son dakika: Adalet Bakanı Gül, Meclis'te kadına yönelik şiddetle mücadele sunumu yaptı (2)
Son dakika: Adalet Bakanı Gül, Meclis'te kadına yönelik şiddetle mücadele sunumu yaptı (2)

Adalet Bakanı, Milletvekili, AK Parti, Malatya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika: Adalet Bakanı Gül, Meclis'te 'kadına yönelik şiddetle mücadele' sunumu yaptı (2) - Son Dakika


Son Dakika

Güvenlik görevlisi doktor kılığına girip ameliyat yaptı! Pakistan'lı yaşlı kadın hayatını kaybetti 17:40 Güvenlik görevlisi doktor kılığına girip ameliyat yaptı! Pakistan'lı yaşlı kadın hayatını kaybetti Bülent Ersoy'un çanta operasyonu! Türkiye'de bulamadığı iki lüks çanta için yurt dışına arkadaşını gönderdi 17:35 Bülent Ersoy'un çanta operasyonu! Türkiye'de bulamadığı iki lüks çanta için yurt dışına arkadaşını gönderdi Marmaris'e demir atan 18 katlı dev gemi personel alımı yapacak 17:17 Marmaris'e demir atan 18 katlı dev gemi personel alımı yapacak
FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı 17:09 FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı 16:29 Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılan manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı 16:19 Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılan manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı
Benzin ve motorine asgari satış düzenleme geldi! Yerine getirilmezse lisanslar iptal olacak 15:53 Benzin ve motorine asgari satış düzenleme geldi! Yerine getirilmezse lisanslar iptal olacak Eşini öldürüp, cesedini halıya sarmıştı! Müebbet yedikten sonraki son sözü, 15:32 Eşini öldürüp, cesedini halıya sarmıştı! Müebbet yedikten sonraki son sözü, "Asıl ben öldüm" oldu

Son Dakika Haberleri
17:45 Bodrum sahilleri normalleşmenin ardından doldu taştı
17:40 Güvenlik görevlisi doktor kılığına girip ameliyat yaptı! Pakistan'lı yaşlı kadın hayatını kaybetti
17:36 Mehmet Topal, Başakşehir'den ayrıldı
17:35 Bülent Ersoy'un çanta operasyonu! Türkiye'de bulamadığı iki lüks çanta için yurt dışına arkadaşını gönderdi
17:27 "Bosna Kasabı" olarak bilinen Mladic'in ömür boyu hapsi onandı
17:12 Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
17:09 FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı
17:01 Hande Erçel'e "Bazlama surat" diyen fenomen tazminat ödeyecek
16:25 Hayrete düşüren olay! Köpeğin röntgeninde havalı tüfek saçması çıktı
16:24 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı
Bodrum sahilleri normalleşmenin ardından doldu taştı Bodrum sahilleri normalleşmenin ardından doldu taştı         
17:46
Mehmet Topal, Başakşehir'den ayrıldı Mehmet Topal, Başakşehir'den ayrıldı         
17:37
"Bosna Kasabı" olarak bilinen Mladic'in ömür boyu hapsi onandı         
17:27
Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı         
17:12
Hande Erçel'e Hande Erçel'e "Bazlama surat" diyen fenomen tazminat ödeyecek         
17:02
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı         
16:24
Baba, evladının cenazesini boynundaki kolye ve ayakkabıdan teşhis etti Baba, evladının cenazesini boynundaki kolye ve ayakkabıdan teşhis etti         
16:03
Müsilaj'ın su altındaki etkisi görüntülendi! Dalış eğitmeni: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor Müsilaj'ın su altındaki etkisi görüntülendi! Dalış eğitmeni: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor         
15:48
Marmara'daki müsilaj'da son durum! Temizlik 7 ilde eş zamanlı olarak başladı Marmara'daki müsilaj'da son durum! Temizlik 7 ilde eş zamanlı olarak başladı         
15:31
Luiz Gustavo, saçlarını kazıttı! Taraftarın 'Müslüm Baba'sı şimdi GTA oyununun kahramanına benzedi Luiz Gustavo, saçlarını kazıttı! Taraftarın 'Müslüm Baba'sı şimdi GTA oyununun kahramanına benzedi         
15:26
Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim         
15:15
Rekor için doktorların onayını bekliyor! Güney Afrikalı kadın tek seferde 10 çocuk doğurdu Rekor için doktorların onayını bekliyor! Güney Afrikalı kadın tek seferde 10 çocuk doğurdu         
15:13
Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti         
14:55
Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı         
14:10
ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar         
13:21
20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı 20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı         
11:08
Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2021 18:04:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Adalet Bakanı Gül, Meclis'te "kadına yönelik şiddetle mücadele" sunumu yaptı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement