Adalet Bakanı Gül: "Meclise gelecek ilk pakette soruşturma aşamasında tutukluluk için üst sınır...
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Adalet Bakanı Gül: "Meclise gelecek ilk pakette soruşturma aşamasında tutukluluk için üst sınır konusu olacak.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:44 Kaynak: İHA
Adalet Bakanı Gül: "Meclise gelecek ilk pakette soruşturma aşamasında tutukluluk için üst sınır konusu olacak. Terör suçlarının süresi diğerlerinden daha uzun olacak." - ANKARA
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