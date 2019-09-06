Adalet Bakanı Gül: "Meclise gelecek ilk pakette soruşturma aşamasında tutukluluk için üst sınır konusu olacak. Terör suçlarının süresi diğerlerinden daha uzun olacak." - ANKARA

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