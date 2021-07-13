Adalet Bakanı Gül: "Medeniyet Derneği'nin de akademik çalışmalarıyla gençlerimizin medeniyet duyarlılığını artıracak" - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "Medeniyet Derneği'nin de akademik çalışmalarıyla gençlerimizin medeniyet duyarlılığını artıracak"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Medeniyet Derneği Ankara Temsilciğinin açılışını yaptı

ANKARA - Medeniyet Derneği'nin çalışmalarının gençlerdeki medeniyet duyarlılığını artıracağını söyleyen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Medeniyet Derneği'nin de akademik çalışmalarıyla gençlerimizin medeniyet duyarlılığını artıracak" dedi.

Adalet Bakanı Gül, Medeniyet Derneği'nin Ankara'daki temsilciğinin açılışına katıldı. Açılış töreninde kurdela kesen Bakan Gül, ardından yaptığı açıklamada, "Medeniyet iddiası olan bir sivil toplum kuruluşunun, gençlere medeniyet ideali ve iddiasını hatırlatma üzere kurulan derneğin Ankara'da temsilcilik açması sevindiricidir" dedi.

"Sivil toplum çalışmaları mesuliyetli çalışmalardır"

Sivil toplum kuruluşlarına verilmesi gereken önemin altını çizen Bakan Gül, "Sivil toplum çalışmaları çok bereketli, aynı zamanda da mesuliyetli çalışmalar. Bir resmi anlayışa, düşünceye değil, medeniyete dair iddiaları olan bir kuruluştur. Dolayısıyla sivil toplum kuruluşu ne kadar özgür, bağımsız olursa ve bu konuda önerileriyle, yapılması gerekenleri büyük özgüvenle söyler, yaparsa o derece de ülkemizde sivil toplum gelişir" şeklinde konuştu.

"Hangi idealin peşinde olacağımızı unutmayacağız"

Bir şeyler yapmak için yola çıktıklarını belirten Bakan Gül, "Medeniyet davası idealinin eğer daha da ileriye ulaşmasını istiyorsak nereden geldiğimizi unutmayacağız. Hangi idealin peşinde olacağımızı unutmayacağız. Bir şeyler yapmak için geldiğimizi unutmadan yolumuza devam etmemiz lazım. Bir şey olmak için yola çıkanlar hiçbir şey yapamadan giderler. Biz bir şey olmak için değil bir şey yapmak için çıktığımız bu medeniyet tasavvurunda bu anlayış hepimizin temel anlayışıdır" ifadelerini kullandı.

"Gençlerimizin medeniyet duyarlılığını artıracak"

Medeniyet Derneği'nin önemli kazanımlar sunacağına inandığını belirten Gül, "Medeniyet Derneği'nin de akademik çalışmalarıyla gençlerimizin medeniyet duyarlılığını artıracak, Türkiye'de bu anlamda önemli kazanımların daha da ileriye gitmesi yolunda önemli katkılar sunacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.