Adalet Bakanı Gül: "(Metin İyidil'in serbest bırakılmasıyla ilgili soruşturma) Süreci saygıyla... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül: '(Metin İyidil'in serbest bırakılmasıyla ilgili soruşturma) Süreci saygıyla... - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "(Metin İyidil'in serbest bırakılmasıyla ilgili soruşturma) Süreci saygıyla...

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde düzenlenen "Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemleri Tanıtım Toplantısı"ndan ayrılırken gazetecilerin soruların yanıtladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde düzenlenen "Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemleri Tanıtım Toplantısı"ndan ayrılırken gazetecilerin soruların yanıtladı.

Adalet Bakanı Gül: (Metin İyidil'in serbest bırakılmasıyla ilgili soruşturma) Süreci saygıyla...

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:54 Kaynak: AA
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