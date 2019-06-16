Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül, milli güreşçi Bakır'ı ziyaret etti
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Adalet Bakanı Gül, milli güreşçi Bakır'ı ziyaret etti

3 dakika önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gençler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Hamza Bakır ile bir araya geldi.

Adalet Bakanı Gül, milli güreşçi Bakır'ı ziyaret etti, System.String[]
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gençler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Hamza Bakır ile bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Gül, İspanya'nın Pontevedra kentinde gerçekleştirilen Gençler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Hamza Bakır'ı İstanbul Başakşehir'deki evinde ziyaret etti.
Gül, milli güreşçinin ailesiyle bir araya gelerek, tebriklerini iletti.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:02 Kaynak: AA
Avrupa, Güncel
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