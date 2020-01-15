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Adalet Bakanı Gül: "Mısır'da hukuksuz şekilde gözaltına alınan AA çalışanlarının serbest...
6 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "Mısır'da hukuksuz şekilde gözaltına alınan AA çalışanlarının serbest bırakılmasını bekliyor, bu pervasız girişimi kınıyorum.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:46 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Gül: "Mısır'da hukuksuz şekilde gözaltına alınan AA çalışanlarının serbest bırakılmasını bekliyor, bu pervasız girişimi kınıyorum."
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