Adalet Bakanı Gül: "Mısır'da hukuksuz şekilde gözaltına alınan AA çalışanlarının serbest... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül: 'Mısır'da hukuksuz şekilde gözaltına alınan AA çalışanlarının serbest... - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "Mısır'da hukuksuz şekilde gözaltına alınan AA çalışanlarının serbest...

6 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "Mısır'da hukuksuz şekilde gözaltına alınan AA çalışanlarının serbest bırakılmasını bekliyor, bu pervasız girişimi kınıyorum.

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "Mısır'da hukuksuz şekilde gözaltına alınan AA çalışanlarının serbest bırakılmasını bekliyor, bu pervasız girişimi kınıyorum."

Abdülhamit Gül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:46 Kaynak: AA
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