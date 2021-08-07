Adalet Bakanı Gül, Muğla'da yanan alanlarda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül, Muğla'da yanan alanlarda incelemelerde bulundu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Muğla'nın Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde yanan alanlarda inceleme yaptı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Muğla'nın Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde yanan alanlarda inceleme yaptı. Dalaman Açık Cezaevi'nde dinlenen Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları Arama ve Kurtarma Timini (CEKUT) ziyaret eden Gül, Köycegiz Ağla Yaylası yangın gözetleme kulesinde incelemede bulundu. Daha sonra Seydikemer'in Bayır ile Çökek mahallelerine geçen Gül, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Gül, soğutma çalışmaları yapılan alanları da inceledi.

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