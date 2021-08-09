Adalet Bakanı Gül, Muğla'da yangından zarar gören ilçelerde incelemelerde bulundu

Seydikemer'e gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çökek Mahallesinde orman yangınının kontrol altına alınmasının ardından devam eden soğutma çalışmalarını yerinde inceledi.

Afet bölgesinde incelemelerde bulunan Bakan Gül'e Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz bilgi verdi Seydikemer'de yangın felaketinin yaşandığı Çökek mahallesinde soğutma çalışmaları gece gündüz sürerken Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de yangın bölgesine geldi.

AK Parti MKYK Üyesi Dr. Fatma Betül Sayan Kaya ile birlikte afet bölgesine gelen Bakan Gül'ü, Bayır Mahallesindeki yangın koordinasyon merkezinde Seydikemer Kaymakamı Ayhan Yazgan, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, belediye başkan yardımcıları ile AK Parti Seydikemer İlçe Başkanı Salih Gümüş karşıladı.

Yangının çıktığı ilk andan itibaren devletin tüm kurumlarının ve vatandaşların seferber olduğunu belirten Başkan Otgöz, Bakan Gül'e yangınla ilgili detaylı brifing verdi.

Şu an bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Başkan Otgöz, koordinasyon merkezinde toplanan gerekli ekipmanların alevle yüzyüze kahramanca mücadele eden ekiplere ve vatandaşlara sistemli bir şekilde iletildiğini söyledi. Yangın bölgesinde soğutma çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Gül ve AK Parti MKYK Üyesi Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, burada vatandaşların dertlerini dinledi. Devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirten Bakan Gül, yangınzedelere gerekli desteğin yapılacağını işaret etti.

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