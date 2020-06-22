Adalet Bakanı Gül Musiki Muallim Mektepleri'nin konuğu oldu - Son Dakika

Mamak Belediyesi'nin Ramazan ayı süresince sosyal medya ve youtube hesaplarından her hafta farklı konu ve konuklarla gerçekleştirdiği Musiki Muallim Mektepleri, kısa bir aranın ardından yeni normalleşme sürecinde yeniden izleyiciyle buluştu. Programın ilk konuğu ise Adalet Bakanı Abdülhamit Gül oldu.



Moderatörlüğünü Serdar Tuncer'in yaptığı yaklaşık 2 saat süren programda konuşan Bakan Gül, kendisinin gençlik yıllarında Ankara Hukuk Fakültesi'nde okurken Mamak'ta yaşadığını belirterek anılarını anlattı. Mamak'ın bir üniversite ilçesi olduğunu belirten Adalet Bakanı, "Üniversitemiz buradaydı, Mamak'ta kalıyorduk öğrenci evinde. Çok güzel anılarımız oldu. Hem eğitim hem de siyasi hayatımı dolu dolu yaşadığım fakülte yıllarıydı" dedi. İmam hatip lisesinde okuduğu dönemlerde şiir de yazdığını belirten Bakan Gül, "Aşktan ziyade, bize dert şiir yazdırdı" dedi. Gül, Necip Fazıl Kısakürek'ten Sakarya Türküsü'nü okudu.



"Öyle hızlı gittik ki ruhumuz geride kaldı"



Lise yıllarından itibaren kendisinin siyasetle ilgilendiğini kaydeden Gül, "Lise yıllarından itibaren dernek ve vakıf faaliyetlerinde bulunduk. Refah Partisi Gençlik Kolları Ankara yönetimindeydim. Milli Gençlik Vakfı yönetimindeydim. Partileri kapatılmış, fikirlerine zincir vurulmuş bir Türkiye'den hamdolsun bu döneme geldik. O dönem genç arkadaşlarımızla tek idealimiz büyük bir Türkiye idealiydi. 'Bir şeyleri kaybettik' dedikten sonra onu elde etmek için çabalamak çok önemlidir. Biz Türkiye'de hakkın, zulme maruz kalsa bile hukukun, adaletin ve zulmün olduğu yerde hak merkezli bir araya gelen, Türkiye'ye dair hayalleri olan bir çizgide siyaset yaptık, mücadele ettik. Zor günlerde bile hukuk dışına tevessül etmedik. Düşüncesi ne olursa olsun, bir kişinin düşüncesi önünde bir engel varsa onun da mücadelesini verdik. Buralar bizim eylem yerlerimizdi. Yalnızca başörtüye uzanan ele karşı sesimizi yükseltirken aynı zamanda başka bir düşünceden dolayı da bir kişi haksızlığa uğradıysa onun yanında yer almayı erdem bilen bir anlayışın içindeydik. Öyle hızlı gittik ki ruhumuz geride kaldı. Geriye baktığımızda imkansızlıklar içerisinde bu mücadeleyi verirken, çok şükür iyi kazanımlar elde ettik" dedi.



"Tek derdimiz Türkiye daha büyük olsun, daha özgür olsun, daha güçlü olsun"



Adalet ve özgürlükler içinde büyük bir Türkiye sevdasıyla bedeller ödediklerinin de altını çizen Bakan Gül, "O dönemde hangi imkanımız varsa cebimizde varsa 100 lira, o götürür mü Sivas'a, oraya gidip arkadaşlarımızla hak mücadelesini verirdik. Böyle bir Türkiye aşkıyla Sayın Cumhurbaşkanımız bu hareketin lideri olarak çok bedeller ödendi. Ama sanki böyleydi gibi bir düşünce haksızlık olur. Bu dava Türkiye davası, bu dava Anadolu davası diyerek haksızlıklar sona ersin diyerek gözü yaşlı annelerin elindeki bileziklerini bu dava için verdiği, yaşlı amcaların otobüslerle ya da yürüyerek bu davayı anlatmak için kapı kapı gezdiği o günlerden bu günlere geldik. Tek derdimiz Türkiye daha büyük olsun, daha özgür olsun, daha güçlü olsun" diye konuştu.



"10 yılda bir darbeyle bu milletin kafası ezilmeye çalışıldı"



Türkiye'nin yıllarca hem içeriden hem dışarıdan müdahalelere maruz kaldığını belirten Bakan Gül, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü yaklaşırken, Türkiye'nin 10 yılda bir darbelerle milletin kafasını her kaldırdığında darbeyle, balyozla kafasının çekikçe indirilmeye çalışıldığını belirterek, "15 Temmuz'da hainlere karşı bu milletin istiklal ve istikbal mücadelesini yine bu millet korudu. Yüksel Caddesi'nde içkisini yudumlayan da bu vatana el uzatılıyor diyerek masadan kalktı, dua ederken de. Al yıldızlı bayrağı çiğnetmem diyerek Genelkurmay'ın önünde sabaha kadar mücadele eden, İstanbul'da köprüde şehit olan da vardı. 15 Temmuz'da bu millet büyük bir direniş ortaya koydu" dedi.



Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de, Bakan Gül'e teşriflerinden dolayı teşekkür etti ve Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri'nin 15 günde bir yayınlanacağını ve pandemi sürecinde hem siyasiler hem de sanatçı konukları ağırlayacaklarını belirterek, eğlenceli bir sohbet geçirileceğinin de altını çizdi. - ANKARA