Adalet Bakanı Gül: "Nafaka konusunda temel kadının mağdur olmamasıdır.
36 dakika önce
Adalet Bakanı Gül: "Nafaka konusunda temel kadının mağdur olmamasıdır.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:44 Kaynak: İHA
Adalet Bakanı Gül: "Nafaka konusunda temel kadının mağdur olmamasıdır. Bizim görüşümüz kadını mağdur etmeden bir süre verilmesi." - ANKARA
Trafikte bir garip olay! Görenler cep telefonuna sarıldı Yerli ve yabancı turistler Belçikalı turist kurtarmak için seferber oldu! Evlat edindiği çocuğun ablasına cinsel tacizde bulundu Hastane yönetimi, kadın hastayı taciz eden kişiyi görevden uzaklaştırdı