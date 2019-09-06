Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Nafaka konusunda temel kadının mağdur olmamasıdır.
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Adalet Bakanı Gül: "Nafaka konusunda temel kadının mağdur olmamasıdır.

36 dakika önce

Adalet Bakanı Gül: "Nafaka konusunda temel kadının mağdur olmamasıdır.

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "Nafaka konusunda temel kadının mağdur olmamasıdır. Bizim görüşümüz kadını mağdur etmeden bir süre verilmesi." - ANKARA

Abdülhamit Gül, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:44 Kaynak: İHA
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