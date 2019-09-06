Adalet Bakanı Gül: "Nafaka konusunda temel kadının mağdur olmamasıdır. Bizim görüşümüz kadını mağdur etmeden bir süre verilmesi." - ANKARA

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Trafikte bir garip olay! Görenler cep telefonuna sarıldı

Yerli ve yabancı turistler Belçikalı turist kurtarmak için seferber oldu!