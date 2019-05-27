Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül, Nizip Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti

Adalet Bakanı Gül, Nizip Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti

1 saat önce

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün belediye başkanlığına gelişi Ziyaretten detaylar Toplu fotoğraf çekimi Bakan Gül'ün vatandaşlarla sohbeti GAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni seçilen Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün belediye başkanlığına gelişi
Ziyaretten detaylar
Toplu fotoğraf çekimi
Bakan Gül'ün vatandaşlarla sohbeti
GAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni seçilen Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Adalet Bakanı Gül, Nizip Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 07:57 Kaynak: AA
Güncel
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