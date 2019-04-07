Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül - Nöbetçi Noter Uygulaması

Adalet Bakanı Gül - Nöbetçi Noter Uygulaması

1 saat önce

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, nöbetçi noter uygulaması ile ilgili Ankara 35. Noterliği'ni ziyaret etti.

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, nöbetçi noter uygulaması ile ilgili Ankara 35. Noterliği'ni ziyaret etti. Adalet Bakanı Gül, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. (1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:23 Kaynak: AA

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