Adalet Bakanı Gül - Nöbetçi Noter Uygulaması
1 saat önce
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, nöbetçi noter uygulaması ile ilgili Ankara 35. Noterliği'ni ziyaret etti.
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
'ün açıklamaları ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, nöbetçi noter uygulaması ile ilgili Ankara
35. Noterliği'ni ziyaret etti. Adalet Bakanı Gül
, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. (1)
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:23 Kaynak: AA
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