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Adalet Bakanı Gül: "(Nöbetçi noterlik uygulaması) 9 ayda 598 bin 572 kişi hafta sonu noterde işlem...
6 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "(Nöbetçi noterlik uygulaması) 9 ayda 598 bin 572 kişi hafta sonu noterde işlem yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:20 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Gül: "(Nöbetçi noterlik uygulaması) 9 ayda 598 bin 572 kişi hafta sonu noterde işlem yaptı."
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