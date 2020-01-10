Adalet Bakanı Gül: "(Nöbetçi noterlik uygulaması) 9 ayda 598 bin 572 kişi hafta sonu noterde işlem... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül: '(Nöbetçi noterlik uygulaması) 9 ayda 598 bin 572 kişi hafta sonu noterde işlem... - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "(Nöbetçi noterlik uygulaması) 9 ayda 598 bin 572 kişi hafta sonu noterde işlem...

6 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "(Nöbetçi noterlik uygulaması) 9 ayda 598 bin 572 kişi hafta sonu noterde işlem yaptı.

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "(Nöbetçi noterlik uygulaması) 9 ayda 598 bin 572 kişi hafta sonu noterde işlem yaptı."

Abdülhamit Gül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:20 Kaynak: AA
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