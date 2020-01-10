Adalet Bakanı Gül: "(Nöbetçi noterlik uygulaması) 9 ayda 598 bin 572 kişi hafta sonu noterde işlem... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül: '(Nöbetçi noterlik uygulaması) 9 ayda 598 bin 572 kişi hafta sonu noterde işlem... - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "(Nöbetçi noterlik uygulaması) 9 ayda 598 bin 572 kişi hafta sonu noterde işlem...

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. (2)

Adalet Bakanı Gül: (Nöbetçi noterlik uygulaması) 9 ayda 598 bin 572 kişi hafta sonu noterde işlem...

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:35 Kaynak: AA
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