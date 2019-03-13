Adalet Bakanı Gül: "Nöbetçi Noterlik Uygulamasını 6 Nisan İtibarıyla Başlatıyoruz"
36 dakika önce
- Nöbetçi Noterlik Tanıtım Toplantısı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "Nöbetçi Noterlik Tanıtım Toplantısı"na katıldı.
- Nöbetçi Noterlik Tanıtım Toplantısı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "Nöbetçi Noterlik Tanıtım Toplantısı"na katıldı.(1) Adalet Bakanı Gül
: "Nöbetçi noterlik uygulamasını 6 Nisan itibarıyla başlatıyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:45 Kaynak: AA
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