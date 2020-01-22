Adalet Bakanı Gül: "Noter yardımcılığı müessesesinin kurulmasını hedefliyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül: 'Noter yardımcılığı müessesesinin kurulmasını hedefliyoruz' - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "Noter yardımcılığı müessesesinin kurulmasını hedefliyoruz"

15 dakika önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde düzenlenen "Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemleri Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde düzenlenen "Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemleri Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

Adalet Bakanı Gül: Noter yardımcılığı müessesesinin kurulmasını hedefliyoruz

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:08 Kaynak: AA
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