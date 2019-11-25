Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Noterlik harç ve masraflarının tüm bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesini...
Son Dakika Politika Adalet Bakanı Gül: 'Noterlik harç ve masraflarının tüm bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesini... - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "Noterlik harç ve masraflarının tüm bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesini...

6 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "Noterlik harç ve masraflarının tüm bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesini sağlayacağız."

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "Noterlik harç ve masraflarının tüm bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesini sağlayacağız."

Abdülhamit Gül, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:46 Kaynak: AA
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