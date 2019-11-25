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Adalet Bakanı Gül: "Noterlik harç ve masraflarının tüm bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesini...
6 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "Noterlik harç ve masraflarının tüm bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesini sağlayacağız."
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:46 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Gül: "Noterlik harç ve masraflarının tüm bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesini sağlayacağız."
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