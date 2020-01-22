Adalet Bakanı Gül: "Noterliklerde işlemler, kredi ya da banka kartı ile güvenli bir şekilde... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül: 'Noterliklerde işlemler, kredi ya da banka kartı ile güvenli bir şekilde... - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "Noterliklerde işlemler, kredi ya da banka kartı ile güvenli bir şekilde...

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde düzenlenen "Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemleri Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması

Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde düzenlenen "Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemleri Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. (3)

Adalet Bakanı Gül: Noterliklerde işlemler, kredi ya da banka kartı ile güvenli bir şekilde...

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:07 Kaynak: AA
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