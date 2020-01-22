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Adalet Bakanı Gül: "Noterliklerde işlemler, kredi ya da banka kartı ile güvenli bir şekilde...
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde düzenlenen "Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemleri Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:07 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde düzenlenen "Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemleri Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. (3)
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