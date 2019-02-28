Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "(Öğretmenlerin Gözaltına Alınması) HSYK Başkanı Olarak Benim İmzam ile...

Adalet Bakanı Gül: "(Öğretmenlerin Gözaltına Alınması) HSYK Başkanı Olarak Benim İmzam ile...

38 dakika önce

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklaması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Van Adliye Sarayında açıklamalarda bulundu.

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklaması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Van Adliye Sarayında açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:58 Kaynak: AA

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