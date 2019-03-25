Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Örtülü Bir Şekilde, Hdp'nin Bir Şekilde Belediye Meclisine Taşınmasına...

Adalet Bakanı Gül: "Örtülü Bir Şekilde, Hdp'nin Bir Şekilde Belediye Meclisine Taşınmasına...

1 saat önce

-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'na konuk oldu.

-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'na konuk oldu.
Adalet Bakanı Gül: "Örtülü bir şekilde, HDP'nin bir şekilde belediye meclisine taşınmasına milletimiz izin vermeyecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:32 Kaynak: AA

Abdulhamit Gül, Halkların Demokratik Partisi, Abdülhamit Gül, Güncel
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