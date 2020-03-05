Adalet Bakanı Gül: "(Özkoç hakkındaki fezleke) Fezleke bakanlığımızca imzalanarak Meclis'e... - Son Dakika
Son Dakika Politika Adalet Bakanı Gül: '(Özkoç hakkındaki fezleke) Fezleke bakanlığımızca imzalanarak Meclis'e... - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "(Özkoç hakkındaki fezleke) Fezleke bakanlığımızca imzalanarak Meclis'e...

6 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "(Özkoç hakkındaki fezleke) Fezleke bakanlığımızca imzalanarak Meclis'e gönderilmiştir, konu Meclisin takdirindedir"

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "(Özkoç hakkındaki fezleke) Fezleke bakanlığımızca imzalanarak Meclis'e gönderilmiştir, konu Meclisin takdirindedir"

Abdülhamit Gül, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:52 Kaynak: AA
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