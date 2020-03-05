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Adalet Bakanı Gül: "(Özkoç hakkındaki fezleke) Konu Meclisin takdirindedir"
6 saat önce
TBMM Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün açıklamaları TBMM - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:35 Kaynak: AA
TBMM
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün açıklamaları TBMM - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Adalet Bakanı Gül: "(Özkoç hakkındaki fezleke) Fezleke bakanlığımızca imzalanarak Meclis'e gönderilmiştir, konu Meclisin takdirindedir"
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