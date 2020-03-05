Adalet Bakanı Gül: "(Özkoç hakkındaki fezleke) Konu Meclisin takdirindedir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül: '(Özkoç hakkındaki fezleke) Konu Meclisin takdirindedir' - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "(Özkoç hakkındaki fezleke) Konu Meclisin takdirindedir"

6 saat önce

TBMM Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün açıklamaları TBMM - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TBMM

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün açıklamaları TBMM - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Adalet Bakanı Gül: "(Özkoç hakkındaki fezleke) Fezleke bakanlığımızca imzalanarak Meclis'e gönderilmiştir, konu Meclisin takdirindedir"

Adalet Bakanı Gül: (Özkoç hakkındaki fezleke) Konu Meclisin takdirindedir

Abdülhamit Gül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:35 Kaynak: AA
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Adalet Bakanı Gül: Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekeyi derhal Meclis'e göndereceğiz
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