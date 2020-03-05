Adalet Bakanı Gül: "Özkoç hakkındaki fezleke Meclis'e gönderildi" - Son Dakika
Son Dakika Politika Adalet Bakanı Gül: 'Özkoç hakkındaki fezleke Meclis'e gönderildi' - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "Özkoç hakkındaki fezleke Meclis'e gönderildi"

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP'li Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekeye ilişkin, "Soruşturmayla birlikte hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gelmiştir ve Bakanlığımız da bunu Meclis'e göndermiştir" dedi.

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP'li Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekeye ilişkin, "Soruşturmayla birlikte hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gelmiştir ve Bakanlığımız da bunu Meclis'e göndermiştir" dedi.


Adalet Bakanı Gül, CHP Grup Başkanvekili Özkoç hakkındaki fezleke hazırlanmasına ilişkin soruyu cevapladı. Bakan Gül, Cumhurbaşkanına hakaret suçunun resen soruşturmaya imkan bulunan konulardan biri olduğunu hatırlatarak, "Resen veya şikayet üzerine dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı. Soruşturma açmak, milletvekili olduğu için fezleke hazırlanması demek. Fezlekenin Adalet Bakanlığı'na gönderilmesi ve Meclise gönderilmesi prosedürü işlemektedir. Soruşturma birlikte hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gelmiştir ve Bakanlığımız da bunu Meclise göndermiştir, fezleke iletilmiştir. Bundan sondaki süreç Türkiye Büyük Millet Meclisi takdiridir. Türkiye Büyük Millet Meclisi takdiriyle, iradesiyle bu süreci kendisi şekillendirecektir. Türkiye bir hukuk devletidir. Tüm hukuk yolları Anayasa ve kanunlar çerçevesinde işletilmektedir. Takdir yüce Meclisi'ndir. Bundan sonraki sürecin belirleyicisi de değerli milletvekillerinin ve Meclisin takdiriyle şekillenecektir" diye konuştu.


Özkoç'un şikayetine ilişkin soruya Gül, "Herkes şikayet edebilir. Dünyanın her yerinde devlet başkanlarına hakaret suçtur. Bu konuda şikayet üzerine resen soruşturma başlattığını açıklamıştır. Bunun üzerine süreç Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir. Şu artık savcılık, yargı değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi sürecin takibini kendi iradesiyle teşekkül ettirecektir. Dolayısıyla Meclis'te olan iradeye karşı kimsenin bir şey söyleme imkanı yok. Hiç kimsenin bir kimseye hakaret etme hakkı yoktur. Devlet başkanı, seçilmiş Cumhurbaşkanı kimsenin hakaret etme hakkı yoktur" karşılığını verdi. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Abdülhamit Gül, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:44 Kaynak: İHA
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Son Dakika: CHP'li Engin Özkoç hakkındaki fezleke Meclis'e gönderildi
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