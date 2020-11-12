Adalet Bakanı Gül: "Pardon dediğinizde, haksız yere içerde cezaevinde tutuklu kalan kişinin o günleri geri gelmiyor" - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce Meyra Palace Otel'de düzenlenen Ceza Hukukunda Alternatif Çözüm Yolları Sempozyumu'na katıldı. (3)

"2019 yılında savcılıklara gelen fiillerin yüzde 52,7'si hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş. Yani yarıdan fazlası takipsizlik kararıyla sonuçlanmış. Savcılıklara gelen dosyalar var. Bu kadar, 5 milyon dosya var, yarısından fazlası takipsizlikle, yani boşuna yargı sistemi meşgul edilmiş, vatandaş gitmiş gelmiş. Ama savcılık da bu anlamda hakkı teslim etmiş"

"Açılan davalarda mahkumiyet oranı yüzde 46,8. Mahkemelerde verilen kararların yüzde 53,2'si beraat, hükmün açıklamasının geri bırakılması gibi kararlar. Yani açılan davaların yarıdan fazlası da yine beraatle ya da başka şekilde sonuçlanmış"

"Pardon dediğinizde, kusura bakmayın ama haksız yere içerde cezaevinde tutuklu kalan kişinin o günleri geri gelmiyor. Ticari itibarı, maddi kayıpları geri gelmiyor"