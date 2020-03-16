Adalet Bakanı Gül: "Sağlık Bakanlığı adı altında sosyal medyada yayılan ve doğru olduğu iddia edilen belge hakkında da soruşturma başlatılmıştır"

-"Tüm adliyelerde acele işler, tutuklu işler hariç duruşmalar ertelemişlerdir"

-"60 yaş üst ve hakim ve savcılarımızda idari izin yürürlüğe girmiştir"

-"Cezaevlerin girişlerde ön muayene ve kontrol yapılmaktadır"

-"Tüm kurumlarda personel,avukatlar ve dışarıdan gelenlere maske verilmektedir"

-"Cezaevlerinde mektup ve kitaplar 24 saat bekletildikten sonra ilgililere teslim edilmesi sağlanacaktır"

-"Ceza İnfaz Kurumlarında pozitif koronavirüs vakasına rastlanmamıştır"

-"Noterlik hizmetlerinde hafta sonu hizmetler yeni bir duyuruya kadar ertelenmiştir"

-"Bakanlıklarımızın yapmış olduğu açıklamalar dışında hiçbir açıklama,belge ve bilgiye itibar edilmemesi gerekmektedir"