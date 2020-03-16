Adalet Bakanı Gül: "Sağlık Bakanlığı adı altında sosyal medyada yayılan ve doğru olduğu iddia... - Son Dakika
Son Dakika Genel Adalet Bakanı Gül: 'Sağlık Bakanlığı adı altında sosyal medyada yayılan ve doğru olduğu iddia... - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "Sağlık Bakanlığı adı altında sosyal medyada yayılan ve doğru olduğu iddia...

6 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "Sağlık Bakanlığı adı altında sosyal medyada yayılan ve doğru olduğu iddia edilen belge hakkında da soruşturma başlatılmıştır" -"Tüm adliyelerde acele işler, tutuklu işler hariç duruşmalar ertelemişlerdir" -"60 yaş üst ve hakim ve savcılarımızda idari izin yürürlüğe...

Adalet Bakanı Gül: "Sağlık Bakanlığı adı altında sosyal medyada yayılan ve doğru olduğu iddia edilen belge hakkında da soruşturma başlatılmıştır"

-"Tüm adliyelerde acele işler, tutuklu işler hariç duruşmalar ertelemişlerdir"

-"60 yaş üst ve hakim ve savcılarımızda idari izin yürürlüğe girmiştir"

-"Cezaevlerin girişlerde ön muayene ve kontrol yapılmaktadır"

-"Tüm kurumlarda personel,avukatlar ve dışarıdan gelenlere maske verilmektedir"

-"Cezaevlerinde mektup ve kitaplar 24 saat bekletildikten sonra ilgililere teslim edilmesi sağlanacaktır"

-"Ceza İnfaz Kurumlarında pozitif koronavirüs vakasına rastlanmamıştır"

-"Noterlik hizmetlerinde hafta sonu hizmetler yeni bir duyuruya kadar ertelenmiştir"

-"Bakanlıklarımızın yapmış olduğu açıklamalar dışında hiçbir açıklama,belge ve bilgiye itibar edilmemesi gerekmektedir"

Adalet Bakanı Gül: Sağlık Bakanlığı adı altında sosyal medyada yayılan ve doğru olduğu iddia...

Abdülhamit Gül, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:38 Kaynak: İHA
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