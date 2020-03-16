Adalet Bakanı Gül: "Sağlık Bakanlığı adı altında sosyal medyada yayılan ve doğru olduğu iddia edilen belge hakkında da soruşturma başlatılmıştır"
-"Tüm adliyelerde acele işler, tutuklu işler hariç duruşmalar ertelemişlerdir"
-"60 yaş üst ve hakim ve savcılarımızda idari izin yürürlüğe girmiştir"
-"Cezaevlerin girişlerde ön muayene ve kontrol yapılmaktadır"
-"Tüm kurumlarda personel,avukatlar ve dışarıdan gelenlere maske verilmektedir"
-"Cezaevlerinde mektup ve kitaplar 24 saat bekletildikten sonra ilgililere teslim edilmesi sağlanacaktır"
-"Ceza İnfaz Kurumlarında pozitif koronavirüs vakasına rastlanmamıştır"
-"Noterlik hizmetlerinde hafta sonu hizmetler yeni bir duyuruya kadar ertelenmiştir"
-"Bakanlıklarımızın yapmış olduğu açıklamalar dışında hiçbir açıklama,belge ve bilgiye itibar edilmemesi gerekmektedir"