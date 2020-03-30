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Adalet Bakanı Gül: "Salgın hastalık tehlikesinden dolayı ortaya çıkan sıra dışı süreci fırsata...
6 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "Salgın hastalık tehlikesinden dolayı ortaya çıkan sıra dışı süreci fırsata çevirmek isteyenlerin karşısında hukuk vardır.
Adalet Bakanı Gül: "Salgın hastalık tehlikesinden dolayı ortaya çıkan sıra dışı süreci fırsata çevirmek isteyenlerin karşısında hukuk vardır."
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 12:54 Kaynak: AA
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