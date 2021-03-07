Adalet Bakanı Gül, Samsun'da eşine şiddet uygulayan şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Samsun'da eşine sokak ortasında şiddet uygulayan şüphelinin başsavcılık talimatıyla gözaltına alındığını bildirdi.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Samsun'da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kar kalmayacak."