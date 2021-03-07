Adalet Bakanı Gül, Samsun'da eşine şiddet uygulayan şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül, Samsun'da eşine şiddet uygulayan şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı
07.03.2021 01:03
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Samsun'da eşine sokak ortasında şiddet uygulayan şüphelinin başsavcılık talimatıyla gözaltına alındığını bildirdi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Samsun'da eşine sokak ortasında şiddet uygulayan şüphelinin başsavcılık talimatıyla gözaltına alındığını bildirdi.
Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Samsun'da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kar kalmayacak."
Son Dakika Bakan Selçuk'tan önemli normalleşme çağrısı: Okullarımızı ve çocuklarımızı düşünerek kontrollü davranalım Koronavirüs salgını, aşı üreticisi şirketlerin kasasını doldurdu Saadet Partisi'nin AK Parti ile ittifak yapacağı konuşulurken Karamollaoğlu'ndan hükümete çok sert tepki Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi! Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? Bakan Akar'dan Mısır'ın Türkiye kararına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme İzmir'de başörtülü öğrenciyi okula almayan ilkokul yöneticisi ve öğretmen açığa alındı Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu Herkesin merak ettiği soru Cübbeli Ahmet'e soruldu: Kripto paralar caiz mi?