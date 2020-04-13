Adalet Bakanı Gül, savcılıklarca Kovid-19 ile bağlantılı, son bir ayda 71 ilde 1097 kişi hakkında... - Son Dakika

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Adalet Bakanı Gül, savcılıklarca Kovid-19 ile bağlantılı, son bir ayda 71 ilde 1097 kişi hakkında...
6 saat önce
Adalet Bakanı Gül, savcılıklarca Kovid-19 ile bağlantılı, son bir ayda 71 ilde 1097 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Adalet Bakanı Gül, savcılıklarca Kovid-19 ile bağlantılı, son bir ayda 71 ilde 1097 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:18 Kaynak: AA
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