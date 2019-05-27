Adalet Bakanı Gül: "Sayın Cumhurbaşkanımız 30 mayısta yargı reformunu kamuoyuyla paylaşacak"
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- Adalet Bakanı Gül'ün konuşması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te STK temsilcileri, iş insanları ve kanaat önderleri ile birlikte katıldığı iftar programında konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 08:57 Kaynak: AA
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