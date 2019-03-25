Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Sayın Yavaş'ın Kamuoyunu Tatmin Edici Açıklamalar Yapması Gerekir"

Adalet Bakanı Gül: "Sayın Yavaş'ın Kamuoyunu Tatmin Edici Açıklamalar Yapması Gerekir"

1 saat önce

-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'na konuk oldu.

-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'na konuk oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:41 Kaynak: AA

Abdulhamit Gül, Güncel
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