Adalet Bakanı Gül: "Sayın Yavaş'ın Kamuoyunu Tatmin Edici Açıklamalar Yapması Gerekir"
1 saat önce
-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'na konuk oldu.
-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'na konuk oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:41 Kaynak: AA
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