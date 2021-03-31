Adalet Bakanı Gül, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı andı - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı andı
31.03.2021 19:46
Adalet Bakanı Gül, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı andı Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 31 Mart 2015 günü terör saldırısı sonucu şehit olan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile andı.
Adalet Bakanı Gül, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı andı
ANKARA - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 31 Mart 2015 günü terör saldırısı sonucu şehit olan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile andı.
Merhum Kiraz anısına sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Bakan Gül, paylaştığı gönderide, "2015'in 31 Mart günü alçak bir terör saldırısıyla şehit düşen Cumhuriyet savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı saygıyla, minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun" ifadelerine ver verdi.
Son Dakika Acun Ilıcalı'nın Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'yı silme sebebi ortaya çıktı Son Dakika: Başakşehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı İmamoğlu'na 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Teyze'yi Kılıçdaroğlu ziyaret etti Son Dakika! Bahçeli, AYM'nin HDP iddianamesini iade etmesine sert çıktı: Anayasa Mahkemesi de kapanmalı Evinde interneti olanlar dikkat! Önem vermediğiniz konu başınıza iş açabilir Süper Lig'de zorlu Hatay deplasmanına gidecek Galatasaray'da 2 koronavirüs vakası Fenerbahçeli Ozan Tufan, bu akşam Rojhin Haspolat ile dünya evine girdi, çiftin şahitleri Ali Koç ve Emre Belözoğlu oldu Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu